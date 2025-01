Dode en gewonden bij politie-inval in Rotterdamse wijk Kralingen

De inval gebeurde in de Speelmanstraat in het kader van een onderzoek naar de dood van een man die vorige week werd gevonden in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam. De 33-jarige Amsterdammer was doodgeschoten.

De persoon die bij de inval werd gedood, was verdachte in het onderzoek naar de dood van de Amsterdammer.

Volgens de politie zijn in totaal vier mensen aangehouden en wordt onderzocht of ze bij de zaak betrokken zijn. Twee van hen liggen in het ziekenhuis, de andere twee zitten vast.

De rijksrecherche doet onderzoek naar de schotenwisseling bij de inval. Dat onderdeel van het Openbaar Ministerie wordt altijd ingeschakeld als bij een politieoptreden dodelijke slachtoffers vallen.

De inval had geen verband met de drie fatale schietincidenten in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, zegt de politiewoordvoerder.