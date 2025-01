Amerika heeft gekozen en Europa moet kiezen

Na een lange aanloopperiode liggen de Amerikaanse verkiezingen inmiddels achter ons. Donald Trump komt terug als president. Zijn vorige presidentschap kunnen we betitelen als generale repetitie voor zijn tweede ambtstermijn. We kunnen ervan uitgaan dat er een stevig beleidsprogramma wordt ontwikkeld dat, zoals het Amerikaanse presidenten betaamt, nauwkeurig zal worden gevolgd. Zeker nu de Republikeinen niet alleen de race om het Witte Huis hebben gewonnen, maar ook de meerderheid hebben in beide huizen van het Congres.

Het programma dat Trump zal gaan uitvoeren laat zich redelijk voorspellen. In politiek en media gaat veel aandacht uit naar het instellen of verhogen van importtarieven. Het is de vraag of wij ons daar veel zorgen over moeten maken. Geluiden in de markt wijzen voor Europa op tarieven van 10 tot 20 procent. Dat is niet fijn – maar dat er dergelijke heffingen komen is nog geen feit. Er zal over onderhandeld worden. En vergeet niet: wij heffen vanuit Europa ook importtarieven op Amerikaanse goederen.

Jan Willem Hofland. beeld Ronald Bakker

Wanneer we kijken naar de overige beleidsplannen van de nieuwe president moeten wij ons als Europeanen mogelijk meer zorgen maken. Waar wij ons vooral bezighouden met het verduurzamen van de economie, belastingverhogingen op winst en vermogen, de ‘economie van het genoeg’ en minder marktmacht, beoogt Trump het tegenovergestelde. Het gaat mij er hier nu niet om wat vanuit Bijbels perspectief beter is, maar om wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

De koers die Europa op dit moment vaart kan leiden tot een stagnerende economie. Gebrek aan groei en onvoldoende woon- en leefruimte leidt nu al in steeds meer landen tot onvrede. We hebben dit recent gezien in Duitsland in de vorm van de verkiezingswinst voor de regionale Alternative für Deutschland. Wat als Europa nog grotere achterstand oploopt in de concurrentiestrijd met de VS? Gaat dit leiden tot verdere sociale en politieke spanningen?

In plaats van ons druk te maken over de Amerikanen, dat ze deze president hebben gekozen, kunnen we ons in Europa beter afvragen wat de verkiezingswinst van Trump voor ons gaat betekenen. En in plaats van af te wachten zullen wij heldere keuzes moeten maken. Als eerste, willen wij de concurrentiestrijd met de VS op een serieuze manier aangaan – en zo ja, hoe?

Hoe mooi zou het zijn wanneer het verdeelde Europa, door deze verkiezingsuitslag in de VS, eensgezinder wordt en een groeiagenda ontwikkelt voor de komende jaren? Niet omdat het altijd maar meer en beter moet. Maar wel omdat groei een goed medicijn is tegen allerlei vormen van polarisering en maatschappelijke onrust. De VS hebben richting gekozen. Nu Europa nog.

De auteur is hoofd Investment Sales NL bij ABN AMRO Mees- Pierson.

