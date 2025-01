David stond verbaasd in Psalm 139. Wie zal dan niet verbaasd staan als in het lichaam van een maagd een mens bereid wordt, niet uit de wil van de man maar uit God, en door een onbegrijpelijke overschaduwing van de kracht en de Geest van de Allerhoogste? Bij alle wonderen die er op de wereld gebeuren of kunnen gebeuren is de geboorte van Jezus het grootste wonder. Zijn geboorte komt alleen de eer toe en heeft alleen de roem dat het de wonderlijkste is van alle geboorten.

Het is waar dat er bij sommige personen die de Heere tot een hoofd gesteld heeft van volken of geslachten, of geroepen tot verschillende bedelingen van Gods verbond, opmerkelijke en miraculeuze dingen zijn waar te nemen bij hun geboorte. Adam, als het hoofd van het verbond der werken en daarna van de eersten in de genade, werd uit een dorre aarde geboren, zonder vader of moeder. Izaäk, met wie de belofte die tot nog toe in het beloofde vrouwenzaad gestaan had een meerdere ruimte en klaarheid kreeg, werd uit een verstorven vader en moeder, door de bijzondere kracht van de Allerhoogste, geboren. Mozes, het voorbeeld van de profeet die God verwekken zou als het hoofd van de meer wezenlijke bediening, werd als het ware voor de tweede maal uit het water geboren.

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)_