Weer ligt een nieuw jaar voor ons. En we weten niet wat het brengen zal. Dat kan soms angstig maken. Omdat we geen grip hebben op de toekomst. Maar in Psalm 91 wordt de controle over het nieuwe wat komt niet bij ons gelegd, maar bij God. God, Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. God van Abraham, Izak en Jakob. God op Wie we ons vertrouwen kunnen stellen. Voor nu én de toekomst.