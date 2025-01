Uitvaart Desi Bouterse in Paramaribo

De naaste familie neemt zaterdagochtend afscheid van Bouterse in zijn woning in Leonsberg, in het noorden van Paramaribo. Om 13.30 uur Nederlandse tijd vertrekt de rouwstoet voor een tour langs plaatsen in Paramaribo waar Bouterse heeft gewerkt. Deze 40 kilometer lange tour duurt zeker twee uur. In het NDP-partijcentrum kunnen aanhangers, vrienden en relaties vanaf 15.00 uur afscheid nemen. Voor een zo vlot mogelijke doorstroom kan dat aan weerszijden van de kist. Om 20.00 uur vertrekt de stoet naar het crematorium op nog geen anderhalve kilometer afstand.

De politie zal zaterdag sommige wegen rond het partijcentrum afsluiten. Op de route naar het crematorium is evenmin verkeer toegestaan. De politie en de organisatie van de uitvaart hebben overlegd over de handhaving van de veiligheid en rekenen erop dat alle activiteiten kalm en rustig zullen verlopen. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen.

Ook in Nederland is er aandacht voor de crematie van Bouterse. Zo kunnen mensen zaterdag in Amsterdam-Zuidoost de crematie in Suriname via een livestream volgen en een condoleanceregister tekenen. De middag wordt georganiseerd door de Vrienden van de NDP Nederland. Ook de Sons of Slaves Brotherhood organiseert een bijeenkomst met een livestream.