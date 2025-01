Trump krijgt 10 januari straf te horen in zwijggeldzaak

Trump is eerder al door een jury schuldig bevonden, maar de rechter moet nog bepalen welke straf hij krijgt. Volgens Merchan is een „onvoorwaardelijke kwijting” de beste optie. Dat betekent dat Trump niet de cel in hoeft en geen boete hoeft te betalen, maar dat nog wel vaststaat dat er een misdaad is gepleegd. Dat Trump schuldig is bevonden wordt dus niet teruggedraaid.

Trump had geprobeerd om de zaak te laten schrappen omdat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar de rechter gaat daar niet in mee.

De uitspraak komt enkele dagen voor de presidentiële inauguratie van Trump, die op 20 januari gepland staat. Trump hoeft niet per se fysiek aanwezig te zijn in de rechtszaal in New York, hij mag de zitting ook online bijwonen.

De zaak draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Zij zegt met Trump het bed te hebben gedeeld en dat hij haar in 2016 via een fixer heeft betaald om dat verhaal uit de media te houden. Het betalen van zwijggeld is op zichzelf niet strafbaar, maar de manier waarop Trump met zijn boekhouding heeft gesjoemeld om die betaling te verbergen was dat wel.