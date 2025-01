Aanwezigen tijdens herdenkingsavond Bouterse: was grote leider

Emotioneel vindt Sheila Landveld uit Amsterdam de zogenoemde singineti niet. „We zijn hier om zijn leven en zijn legacy te vieren”, zegt ze. Bouterse zorgde volgens haar voor gelijkheid onder de bevolking. „In 1980 kreeg ik mijn eerste salaris, dat was door hem”, herinnert ze zich. „Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen een baantje kon krijgen”, ongeacht huidskleur of afkomst. „Iedereen was gelijk.” Een andere aanwezige noemt Bouterse een „mensenmens”.

Over het aandeel van de oud-president in de Decembermoorden, die in 1982 het leven kostten aan vijftien politieke tegenstanders, wilde Landveld niet te veel zeggen. „Daar tegenover staan heel veel andere, goede dingen. Hij was een mens van het volk, een visionair”, besluit ze.

Tijdens de herdenkingsavond kwamen tientallen mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland samen om het leven en het werk van Bouterse te herdenken. Er waren toespraken, er werden herinneringen opgehaald en er werd samen gezongen.