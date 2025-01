Podcasttips: De Dienst, Boeiend, C.S. Lewis

Cultuur & boeken Podcast

Spanning verzekerd in de podcast ”De Dienst” van inlichtingendienst AIVD. De politiepodcast ”Boeiend” bespreekt de gijzeling in de Apple Store op 22 februari 2022. Iets minder spannend maar niet minder boeiend is de podcast over de Engelse apologeet C.S. Lewis.