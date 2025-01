Paramaribo bereidt zich voor op afscheid Desi Bouterse

Bouterse was erevoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). In het partijcentrum in het zuiden van Paramaribo is vrijdagavond een grote happening waar grote drukte wordt verwacht. De politie sluit vrijdagavond en zaterdag wegen af en zal het verkeer omleiden. Familie en intimi nemen zaterdagochtend afscheid van Bouterse in zijn woning in Leonsberg, in het noorden van Paramaribo. Daarna rijdt een rouwstoet 40 kilometer langs plekken die een rol speelden in het werk van de politicus.

Van 2010 tot 2020 was Bouterse president en daarom gaat de stoet langs het presidentieel paleis. Van 2000 tot 2009 was hij parlementariër, dus ook bij de Nationale Assemblee wordt tempo verminderd. Achter het parlement ligt Fort Zeelandia, de plek waar in december 1982 vijftien tegenstanders van het militaire bewind de dood vonden. Bouterse werd in december 2022 definitief veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn leidende rol in deze zogeheten Decembermoorden.

De stoet rijdt niet direct langs het Fort, maar koerst naar de plek waar in 1980 het politiebureau in brand werd geschoten bij de coup die Bouterse met vijftien andere sergeanten pleegde. De kist van de ex-legerleider gaat ook langs de Memre Boekoekazerne. De partij verwacht dat langs de route vele mensen Bouterse de laatste eer zullen bewijzen. NDP-woordvoerder Ricardo Panka verzekerde op de Surinaamse radio dat er geen ongeregeldheden zullen zijn. „Eigen intelligence, security, veiligheid. We verwachten niet dat mensen domme dingen zullen doen, maar je moet het zekere voor het onzekere nemen.”