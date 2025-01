Mike Johnson toch in eerste ronde herkozen als Huis-voorzitter

Johnson kreeg aanvankelijk niet genoeg stemmen. Drie Republikeinen stemden op iemand anders en zes partijgenoten stemden helemaal niet. Die zes brachten toch hun stem uit op Johnson toen ze nogmaals de kans kregen om te stemmen. Daarmee haalde Johnson het nog niet. Pas een klein uur nadat iedereen gestemd had besloten twee van de rebellerende Republikeinen hun stem aan te passen en Johnson toch te steunen. Daardoor had hij 218 stemmen, genoeg voor een meerderheid.

De Democraat Hakeem Jeffries kreeg 215 stemmen, van alle Democraten in het Huis.

Het is niet duidelijk of er achter de schermen afspraken zijn gemaakt of beloftes zijn gedaan door Johnson, zodat hij toch hun steun zou krijgen. Aanstaand president Donald Trump had vooraf zijn steun uitgesproken voor Johnson. Ingewijden zeggen tegen CNN dat Trump heeft gebeld met de twee afgevaardigden en hen heeft overtuigd om in te stemmen met de benoeming van Johnson.

Trump heeft Johnson na de verkiezing snel gefeliciteerd. „Mike wordt een geweldige voorzitter en ons land zal daarvan profiteren”, schreef hij op Truth Social. „Het Amerikaanse volk heeft vier jaar gewacht op gezond verstand, kracht en leiderschap. Ze zullen het nu krijgen, en Amerika zal groter zijn dan ooit tevoren!”

De 52-jarige Johnson was Huis-voorzitter sinds oktober 2023 en wilde een einde maken aan een chaotische periode in het Huis van Afgevaardigden. Hij is de opvolger van de Republikein Kevin McCarthy, de eerste voorzitter in ruim honderd jaar die meer dan een stemronde nodig had om verkozen te worden. Het duurde in januari 2023 zelfs vijftien stemrondes voordat hij een meerderheid had. Een slecht voorteken, want tien maanden later was McCarthy ook de eerste Huis-voorzitter in de Amerikaanse geschiedenis die werd afgezet.