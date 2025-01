Biden bezoekt maandag New Orleans na dodelijke aanslag

Biden en zijn vrouw Jill zullen „rouwen met de families en gemeenschapsleden die getroffen zijn door de tragische aanval op 1 januari en samenkomen met lokale functionarissen”, aldus het Witte Huis. Een automobilist reed in New Orleans in op voetgangers en zou daarna het vuur hebben geopend. Hij werd doodgeschoten door de politie.

Het dodental is bijgesteld naar veertien. Eerder werd gemeld dat vijftien mensen om het leven waren gekomen. Er raakten ook tientallen mensen gewond. In het voertuig dat de man gebruikte, bevond zich volgens de FBI een vlag van Islamitische Staat (IS).