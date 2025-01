De burgemeester was samen met hoofdofficier Hugo Hillenaar en politiechef Fred Westerbeke bij het winkelcentrum Keizerswaard, waar ook een wijkcentrum is. Het centrum is ingericht als een van de twee steunpunten voor wijkbewoners die vragen of zorgen hebben naar aanleiding van de gebeurtenissen.

Een aanwezige man vertelde het drietal dat mensen in de wijk zich afvragen of de 24-jarige verdachte die werd opgepakt wel echt degene is die de drie slachtoffers neerschoot. Voor de aanhouding van de verdachte had de politie wijkbewoners geadviseerd om alert te zijn op straat en niet alleen naar afgelegen plekken te gaan. De politie en het OM hebben tijdens een persconferentie eerder op de dag duidelijk gemaakt dat zij ervan overtuigd zijn dat ze de juiste man hebben aangehouden.

Een andere man zei vrijdagmiddag juist dat de mensen in de wijk hun leven weer willen oppakken en door willen na de gebeurtenissen. „Niet lullen maar poetsen.”

Schouten, Hillenaar en Westerbeke brachten ook een bezoek aan winkelcentrum Beverwaard. Daar spraken ze met handhavers. Een handhaver sprak tegen de drie over een voelbare spanning in de wijk. „En ik ben als oud-militair wel wat gewend.” De bijeenkomst in het winkelcentrum zelf was besloten.