Het is de eerste ontmoeting tussen hoge westerse vertegenwoordigers en de leider van het nieuwe Syrische regime sinds de val van dictator Bashar al-Assad. Barrot en Baerbock kwamen vrijdagochtend aan in Syrië. Over het bezoek was vooraf niet publiekelijk gecommuniceerd.

Voor de ontmoeting met al-Sharaa bezochten de twee ministers de Sednaya-gevangenis. Tijdens de Syrische burgeroorlog werden tienduizenden politieke gevangenen opgesloten en vaak gemarteld in de gevangenis, die als „het menselijke slachthuis” bekend kwam te staan. Na de val van al-Assad werden gevangenen uit Sednaya vrijgelaten door de rebellen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet vrijdag weten dat Duitsland in nauw contact staat met het nieuwe Syrische regime, maar ook met de oppositiegroepen. Hij zei dat de contacten worden ontwikkeld met het oog op „een goede toekomst voor Syrië als land en voor de Syrische burgers”.