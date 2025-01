De suikerprijs daalde afgelopen jaar met 11 procent. In december ging de prijs nog met 5 procent omlaag ten opzichte van een maand eerder door optimistische vooruitzichten over de oogsten in belangrijke productielanden. De prijs voor granen bleef afgelopen maand ongeveer gelijk, over het hele jaar was de daling 9 procent.

Zuivel werd afgelopen jaar 17 procent duurder, vlees 7 procent en plantaardige oliën wel 34 procent.

De algehele index daalde alsnog met 2,1 procent, tot 122,0. Het prijspeil van december lag bijna 21 procent onder het recordniveau van maart 2022.