Het tipgeld werd donderdagavond beloofd aan degene die de informatie zou verschaffen die kon leiden tot het aanhouden van de verdachte. Een 24-jarige man werd later op de avond gearresteerd in een woning. Hij wordt verdacht van het neerschieten van drie mannen.

Tijdens een persconferentie over de schietpartijen en de aanhouding zei hoofdofficier Hugo Hillenaar dat het tipgeld bedoeld was „om de urgentie te laten zien”. Er kwamen meerdere meldingen binnen. „Of de gouden tip daarbij zit, daar moeten we echt nog even goed naar kijken.” Hillenaar heeft het over „een puzzel met veel puzzelstukjes” die uiteindelijk leidde tot de aanhouding. Of het geld wordt uitbetaald hangt ervan af of een tip doorslaggevend is geweest, legt hij uit.