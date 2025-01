Imma­nuël zal ook Zijn kerk regeren. Daartoe zou Hij opvaren in de hoogte, om vandaar als Koning over Zijn volk dit gedurig te beschermen en met Zijn zegeningen en hulp gedurig bij te staan. Dat was Zijn be­lofte bij Zijn heengaan naar de hemel: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (…) En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de vol­einding der wereld. Amen.” (Mattheüs 28:18b, 20). Ziedaar, de Naam Immanuël benadrukt waarvan de profeet zegt: „Zo zal Zijn Naam heten.”

Wat houdt nu dit ”heten” van Zijn Naam in? Het wil niet zeggen dat Immanuël de eigenlijke en gewone naam zou zijn waarmee de Messias onder de mensen zou worden genoemd. De Joden pogen daaruit op te maken dat onze Jezus niet Degene zijn kan Die hier door de profeet Jesaja wordt beloofd, omdat Hij de Naam Immanuël niet gevoerd heeft. Deze bewering is echter geheel ten on­rechte, want al is het dat de namen Immanuël en Jezus in klank en letters niet dezelfde zijn, ze zijn dat wel in kracht en inhoud en van dezelfde betekenis, zoals ook door Tertullianus wordt aangemerkt. Want waardoor is God met ons, dan door de Zaligmaker? Waartoe is Hij Zaligmaker, dan om God met ons te verenigen? De spreekwijze: „Hij zal zo geheten worden”, betekent in de Hebreeuwse taal niet an­ders dan: Hij zal dat zijn…!

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)_