Zeker vijftien mensen omgekomen bij aanslag New Orleans

J. reed met een gehuurde witte pick-uptruck van Ford in op feestvierders die in Bourbon Street, in het onder toeristen populaire French Quarter, in het centrum van de Amerikaanse stad nieuwjaar vierden. Nadat hij uitstapte, ontstond een schotenwisseling met politieagenten. J. overleed daarbij ter plekke, terwijl twee politiemensen gewond raakten. Onder de gewonden van de aanslag zijn ook twee Israëlische staatsburgers.

J. was Amerikaans staatsburger en diende jarenlang als IT-specialist in het leger. In die hoedanigheid werd hij ook een keer uitgezonden naar Afghanistan. Inmiddels was hij al jaren uit het leger.

In zijn voertuig heeft de FBI een vlag van IS aangetroffen. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden was J. geïnspireerd door de terreurorganisatie. Dat zou blijken uit video’s die hij plaatste op sociale media „waarin hij de wens uitte om te doden”, aldus Biden.

„Wij geloven niet dat J. als enige verantwoordelijk was” - FBI

Gestoord

The New York Times vernam van de nieuwe partner van zijn ex-vrouw dat J. zich recent tot de islam had bekeerd. Hij zou zich het afgelopen jaar „gestoord” hebben gedragen. Uit rechtbankdocumenten die verband houden met de scheiding wordt duidelijk dat J. toen aangaf dat hij ernstige financiële problemen had. Hij liep achter op zijn hypotheek en had naar eigen zeggen een creditcardschuld van 16.000 dollar opgebouwd.

In het voertuig van J. lagen ook wapens en een mogelijk explosief. Op de plek van de aanval zijn ook andere mogelijk ontplofbare stoffen aangetroffen. Zo zou op straat een geïmproviseerd explosief zijn verpakt in een koelbox. Teams met honden zoeken uit voorzorg in de stad naar andere mogelijke explosieven.

De politie en de FBI onderzoeken nog of J. daadwerkelijk banden had met terreurorganisaties. De autoriteiten zijn bovendien nog op zoek naar mogelijke handlangers van de doodgeschoten verdachte. „Wij geloven niet dat J. als enige verantwoordelijk was”, aldus de FBI. Voor zover bekend zijn nog geen verdachten gevonden.

Cybertruck

President Biden zegt dat ook nog onderzocht wordt of er mogelijke verbanden zijn tussen de aanslag in New Orleans en de explosie van een Tesla Cybertruck later op nieuwjaarsdag, pal voor de entree van het Trump Hotel in Las Vegas. De bestuurder van de wagen is door de klap overleden en zeven mensen raakten gewond.

Aankomend president Donald Trump is gedeeltelijk eigenaar van de goudkleurige toren waarin het hotel is gevestigd. Tesla is het bedrijf van Elon Musk, een bondgenoot van Trump en diens beoogde minister.

Musk schrijft op X dat de Cybertruck en het voertuig waarmee de aanslag in New Orleans werd gepleegd beide waren gehuurd via Turo, een Amerikaans bedrijf dat autobezitters de mogelijkheid biedt hun voertuigen te verhuren. Dit is door wetshandhavers bevestigd aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News.

Een FBI-agent omschreef de ontploffing in Las Vegas als „een op zichzelf staand incident”. Ook de sheriff van Las Vegas zegt tot nu toe „geen aanwijzingen” te hebben dat het om een terreuraanslag gaat.

In de ontplofte Cybertruck lag ook een lading zwaar vuurwerk, zogeheten mortieren. De politie sluit terrorisme niet uit. De identiteit van de overleden inzittende is nog onbekend.