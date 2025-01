De man veroorzaakte eind 2019 een zwaar ongeluk in Lelystad. Een 67-jarige man en zijn kleinzoon van 4 kwamen daarbij om het leven. De echtgenote van de man en oma van het jongetje raakte zwaargewond. De man reed twee keer zo hard als toegestaan.

In hoger beroep is hij veroordeeld tot twee jaar cel, een straf die begin vorig jaar door de Hoge Raad is bekrachtigd, maar de man bleek onvindbaar. Het FAST-team (Fugitive Active Search Team) wist de man te traceren en op 20 december vorig jaar is hij in de VAE opgepakt. Hij moet nu nog 717 dagen uitzitten van zijn straf.