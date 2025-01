Veel animo voor online-namenregister oorlogsarchief

Het was de bedoeling dat het papieren CABR vanaf 2 januari volledig openbaar zou worden en ook stapsgewijs digitaal toegankelijk. Via de website van het project Oorlog voor de Rechter, belast met het digitaliseren van het ruim 30 miljoen pagina’s tellende oorlogsarchief, zou iedereen vanuit huis in het CABR kunnen grasduinen. Een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacyrisico’s zette onlangs voorlopig een streep door dat project.

Wel kan iedereen sinds donderdagochtend dus online opzoeken welke verdachten van collaboratie in het CABR voorkomen en welke dossiers op hun naam staan. Die papieren dossiers zijn vervolgens op te vragen via de website van het Nationaal Archief. Aanvragers moeten wel verklaren een „onderzoeksbelang” te hebben, zoals een historisch belang als nabestaande of journalist of een wetenschappelijk belang. Dat is omdat het CABR niet zoals gepland volledig openbaar is, maar nog altijd beperkt openbaar.

Hoeveel CABR-aanvragen er tot nu toe precies zijn binnengekomen bij het Nationaal Archief, kan de woordvoerster nog niet zeggen. Wel is dus duidelijk dat de studiezaal de komende weken drukbezet is. In die zaal is het aantal beschikbare plekken onlangs uitgebreid van 108 naar 140, waarvan 61 voor mensen die CABR-stukken hebben aangevraagd.