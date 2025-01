Eerder beëindigden Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America al hun lidmaatschap. Dit had te maken met onenigheid over striktere regels die zouden worden opgelegd door de alliantie. Daarbij vinden sommige banken de opgelegde klimaatdoelen en regels moeilijk uit te voeren. Ook beweren Republikeinse politici dat deelname in strijd kan zijn met concurrentieregels.

„Onze toewijding aan netto nul blijft ongewijzigd”, verklaarde Morgan Stanley. „We streven ernaar bij te dragen aan de decarbonisatie van de reële economie door onze klanten te voorzien van advies en kapitaal dat nodig is om bedrijfsmodellen te transformeren en de koolstofintensiteit te verminderen”, vervolgde het bankconcern.

De Net Zero Banking Alliance is een initiatief van United Nations Environment Programme Finance Initiative, een wereldwijde samenwerking van de financiële sector en de Verenigde Naties. In Nederland zijn ING, Rabobank, ABN AMRO en Triodos Bank aangesloten.

NZBA maakt deel uit van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), die recentelijk veranderingen aankondigde om „de inspanningen te zullen verdubbelen” om privékapitaal in te zetten ter ondersteuning van de energietransitie.