De Presidential Citizens Medal, de op een na hoogste onderscheiding voor burgers, gaat ook naar onder anderen de Democraat Bennie Thompson. Hij is lid van het Huis van Afgevaardigden en was de voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar de rol van Donald Trump bij de Capitoolbestorming in januari 2021.

Cheney was vicevoorzitter van die commissie. De dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney verloor twee jaar geleden haar zetel in het Huis van Afgevaardigden aan een kandidaat die pro-Trump is. Ze voerde de afgelopen verkiezingen campagne voor Trumps concurrent Kamala Harris.

Trump begint op 20 januari met zijn tweede termijn als president. Hij heeft zijn politieke tegenstanders wraak gezworen.