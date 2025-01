Politie Antwerpen stopt met ludieke hints op X over controles

De politie begon in 2013 met de berichten, die waren voorzien van de hashtag #flitstweet. In de flitstweets stonden vaak opmerkelijke weetjes. Zo schreef de politie in november: „Met haar lichtgroene blad en de meestal witte bast, straalt een berk fijnheid en bekoorlijkheid uit. Op de Berkenlaan hopen we dat ook terug te zien in jouw rijstijl.” De teksten hadden volgens de politie nogal wat fans.

De politie in Antwerpen, die bijna 60.000 volgers heeft op het voormalige Twitter, zegt met spijt afscheid te nemen van de berichten. „We vinden het zelf jammer, want dit typeerde de politiezone Antwerpen. We zijn een heel vooruitstrevende communicatieafdeling, dus we gaan binnenkort wel bekijken wat we in de plaats kunnen doen”, citeert omroep VRT donderdag de politie.