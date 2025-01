Burgemeester Bergen op Zoom baalt van incidenten nieuwjaarsnacht

Zo waren auto’s en scooters in brand gestoken. Ook moest ze een samenscholingsverbod instellen bij een bakkerij aan de Ericalaan waar eerder deze week al brand was gesticht met zwaar vuurwerk. Een supermarkt ging in vlammen op en de brandweer werd daar belemmerd door raddraaiers. „Onbestaanbaar”, vindt Mulder. Ze gaat samen met de politie bekijken hoe een en ander in de toekomst is te voorkomen.

De burgemeester van de Brabantse plaats ziet wel een mogelijke oorzaak. „De wijken zijn te veel verwaarloosd. En in de zes uren die zo’n jaarwisseling omvat kun je onmogelijk goedmaken wat we in jaren hebben nagelaten. Daarom blijf ik ook hameren op het wijkgericht werken en wil ik me ook hard maken voor meer inzet van politie.”