Shamsud-Din Jabbar (42) was volgens de bronnen al enige tijd uit het leger. Of en hoe vaak hij op missies is uitgezonden, is nog onduidelijk. De man was een Amerikaans staatsburger en woonde in Texas. Hij had volgens de FBI een vlag van terreurorganisatie IS bij zich toen hij in het drukke French Quarter moedwillig inreed op de menigte.

The New York Times heeft documenten bemachtigd uit een scheidingsprocedure waarin de vermoedelijke dader in 2022 was verwikkeld. Hij mailde daarin dat hij financiële problemen had. Hij liep achter op zijn hypotheek en had naar eigen zeggen een creditcardschuld van 16.000 dollar opgebouwd, onder meer door kosten voor levensonderhoud en een advocaat.