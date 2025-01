Volgens andere media leek een zwarte vlag te zijn vastgemaakt aan de wagen waarmee werd ingereden op mensen in New Orleans, waar tien doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Het is onduidelijk of dat de vlag is waar de bronnen van CNN op doelen.

De autoriteiten zijn nog bezig met een onderzoek naar de dader en zijn beweegredenen. De FBI onderzoekt het incident als een terreurdaad. Bronnen hebben tegen The New York Times gezegd dat de overleden verdachte Shamsud-Din Bahar Jabbar heet en 42 jaar was.