De hulpdiensten hebben naast de twee doden ook melding gemaakt van zeker zes gewonden. De lokale autoriteiten zeggen dat de schade is veroorzaakt door vallend puin. Dat doet vermoeden dat de drones zijn neergehaald.

Journalisten in de Oekraïense hoofdstad zeggen woensdagochtend meerdere krachtige explosies te hebben gehoord. Rusland zou in totaal 111 drones hebben ingezet om doelen in Oekraïne aan te vallen.

Zelensky reageerde verontwaardigd. „Zelfs in de nieuwjaarsnacht is Rusland alleen geïnteresseerd in het schaden van Oekraïne.”