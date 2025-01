Eerste schademeldingen jaarwisseling komen binnen bij verzekeraar

NN voert ook de labels ING Verzekeringen, SNS Verzekeringen, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Daardoor is het een van de grotere schadeverzekeraars van Nederland. Tot nu toe dienden ongeveer twintig mensen direct een claim in bij het concern. Dit waren er vorig jaar rond deze tijd zo’n tien tot vijftien meer. Het aantal meldingen zal waarschijnlijk de komende dagen nog oplopen.

Een deel van de schademeldingen loopt via adviseurs. Daarbij zitten ook zakelijke klanten. NN zegt dat de eerste claims bij adviseurs inmiddels binnen zijn. Zoals het er nu naar uitziet verwacht NN dat dit aantal bij de adviseurs de komende dagen zal oplopen naar rond de 150 meldingen.

„Dit zal voornamelijk kleine schade zijn aan gebouwen en auto’s. Er is veel vuurwerk afgestoken ondanks de hardere wind”, laat de woordvoerder weten.

Hoeveel geld er met de claims is gemoeid, kan de zegsman nog niet aangeven. De claims moeten volgens hem nog worden beoordeeld. Hij wijst erop dat er ook sprake was van vandalisme aan bijvoorbeeld auto’s. „We zien ook enkele grotere branden. Maar daarvan is de oorzaak nog niet bekend, hier wordt nader onderzoek naar gedaan.”

Andere grote verzekeraars hebben aangegeven ergens in de komende dagen pas met de eerste cijfers te kunnen komen over de jaarwisseling. Later deze maand komt het Verbond van Verzekeraars met een schatting van de totale schade voor verzekeraars.