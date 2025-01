De politie spreekt van „een drukke jaarwisseling”: agenten en boa’s werden bekogeld met vuurwerk en auto’s in brand gestoken. Nagenoeg alle aanhoudingen hadden volgens de politie te maken met zwaar en verboden vuurwerk. In Maarssenbroek is het politiebureau bekogeld met zwaar vuurwerk. In de stad Utrecht trad de ME op in de wijken Overvecht en Kanaleneiland.

„Door vroegtijdig ingrijpen hebben we een aantal ordeverstoringen weten te voorkomen of in de kiem weten te smoren”, meldt de politie woensdag. Dat gebeurde onder meer op Urk, in Huizen en Amersfoort.