Hongarije verliest recht op 1 miljard aan Europese steun

Het geld was bedoeld voor het ondersteunen van economisch zwakke regio’s in het land. De uitkering van de steun werd eind 2022 al bevroren nadat de Europese Commissie had geconcludeerd dat Hongarije bepaalde EU-normen en fundamentele waarden niet had gerespecteerd. Brussel eiste dat Hongarije hervormingen zou doorvoeren, waaronder het wijzigen van wetten om belangenconflicten te voorkomen en corruptie te bestrijden.

Hongarije heeft zich voor financiële steun inmiddels tot China gewend. In april lukte het Hongarije een lening van 1 miljard euro te krijgen bij Chinese staatsbanken.

Chinese bedrijven zijn ook zeer actief in Hongarije. Zo bouwt fabrikant van elektrische auto’s BYD een grote fabriek in Szeged en bouwt accuproducent CATL een megafabriek in Debrecen. Chinese bedrijven leggen tevens een nieuwe spoorlijn aan van Boedapest naar de Servische hoofdstad Belgrado.

Maar ondanks de hulp van China probeert de Hongaarse premier Viktor Orbán nog steeds de bevroren gelden weer vrij te krijgen. Volgens de Europese Commissie is momenteel in totaal ongeveer 19 miljard euro aan EU-gelden voor Hongarije geblokkeerd, waaronder ook coronasteun.

Vorige maand dreigde Orbán zijn veto uit te spreken over de volgende zevenjarige EU-begroting als Brussel de gelden niet zou vrijgeven. Het was niet de eerste keer dat Orbán zo’n dreigement uitte.

In december 2023 gaf de Europese Commissie, ondanks aanhoudende kritiek op schendingen van rechtsstatelijke principes in Hongarije, bevroren EU-steun ter waarde van ongeveer 10 miljard euro voor het land vrij. Deze beslissing werd bekritiseerd door sommige leden van het Europees Parlement.