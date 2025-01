Politie: rumoerige jaarwisseling met heftige incidenten

Volgens de politie hadden agenten in het hele land de handen vol aan incidenten, waaronder brandstichting, vernieling, geweld en vuurwerkongevallen. Ook zijn op meerdere plekken hulpverleners belaagd.

Exacte cijfers ontbreken volgens de politie nog, maar er zijn zeker tweehonderd mensen aangehouden. Dat gebeurde voor onder meer vernieling, geweld, openbare dronkenschap en belediging. Ook is een nog onbekend aantal agenten gewond geraakt. Vorige jaarwisseling raakten tientallen agenten gewond en waren er ook honderden aanhoudingen.

In onder meer Haarlem, Zaandam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Breda en Groningen moest de ME in actie komen. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en auto’s zijn in brand gestoken. De politie pleit al jaren voor een vuurwerkverbod.

„We zien al het hele afgelopen jaar wat de impact kan zijn van het zware, illegale vuurwerk dat in ons land in omloop is. De afgelopen nacht heeft dat wederom en op zeer pijnlijke wijze duidelijk gemaakt”, aldus Knol. „We hebben het hier over explosieven, met een ongekende uitwerking.”

De politievakbonden spreken ook over een onrustige jaarwisseling, met „helaas toch weer veel incidenten”, aldus ACP-voorzitter Ramon Meijerink. Volgens hem is er niet alleen een vuurwerkprobleem maar een gedragsprobleem. „Je hebt van die sukkels - laat ik ze zo maar noemen - die alleen maar willen rellen. Die moeten aangepakt worden.”

Volgens NPB-voorzitter Nine Kooiman heeft de politie tijdens de jaarwisseling „ontzettend knap” werk verricht. „Het is op sommige plekken echt heel heftig geweest. Knap hoe het de agenten ter plaatse is gelukt om binnen korte tijd de rust weer terug te laten keren.”