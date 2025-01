De brandweer werd 65 keer ingeschakeld voor onder meer woning- en buitenbranden. Vorig jaar moest de brandweer er nog 76 keer aan te pas komen.

Bij een woningbrand aan het Coehoornplein in Den Bosch moesten op oudejaarsavond omliggende appartementen worden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Na een uur was de uitslaande brand onder controle.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord zegt dat brandweermensen niet agressief zijn benaderd. Ze konden ongestoord hun werk doen, ook omdat in een paar gevallen agenten of boa’s toezicht hielden.