De brandweer rukte uit voor een explosie bij een bakkerij en een grote brand in een supermarkt in Bergen op Zoom, waarbij de hulpdienst te maken kreeg met vuurwerk en agressie. Ook in Breda werden hulpverleners belaagd met vuurwerk. In Veen gingen een politiebus en meerdere auto’s in vlammen op. Dat gebeurde op een volgens de veiligheidsregio beruchte kruising van de Witboomstraat. Op andere plaatsen „vlogen de vuurwerkpijlen de hulpverleners letterlijk om de oren”.

Een aantal kleinere incidenten kon wel in een „gemoedelijke sfeer” worden opgelost. Door een containerbrand aan het eind van dinsdagmiddag moesten dertig bewoners tijdelijk een verzorgingstehuis in Sprundel uit. De brandweer rukte in totaal 138 keer uit.