De gemeente noemt het geweld tegen de hulpdiensten „negatieve uitschieters” tijdens een jaarwisseling die op veel plekken rustig en feestelijk zou zijn verlopen. „Dat de brandweer en politie bij het doen van hun werk werden bekogeld met vuurwerk en daardoor inzet van ME nodig was, gaat alle perken te buiten.”

Volgens de gemeente waren er ook 38 autobranden in de stad „waarbij 43 auto’s betrokken waren”. Vorig jaar waren er 24 autobranden, het jaar ervoor 21 en nog een jaar eerder 14. De brandweer rukte 148 keer uit, en ook dat was aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren.

Utrecht had voor het eerst een verbod op het afsteken van vuurwerk, maar toch staken veel mensen vuurwerk af. Volgens de gemeente was dat te verwachten, „Nieuwe tradities maken kost namelijk tijd en het zal nog wel even duren voor Utrecht tijdens de jaarwisseling helemaal vuurwerkvrij is.”