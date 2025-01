Gazprom gestopt met gasleveringen aan Europa via Oekraïne

De weinige overgebleven afnemers van Russisch gas, zoals Slowakije en Oostenrijk, hebben inmiddels alternatieve leveringen geregeld. Marktkenners verwachten dan ook minimale gevolgen voor de gasprijzen van het stopzetten van de Russische gasstroom. Het stopzetten van de gasstroom zou vooral geopolitiek van groot belang zijn.

Rusland heeft vorig jaar ongeveer 15 miljard kubieke meter gas via Oekraïne geleverd, slechts 8 procent van de piek van de Russische gasstromen naar Europa via verschillende routes in 2019. Het land heeft zijn gasexport naar andere landen, vooral China en India, in de afgelopen jaren sterk vergroot.