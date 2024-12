Volgens Omroep West was het even voor middernacht onrustig in de Haagse wijk Transvaal. Op de Paul Krugerlaan kwam de ME in actie toen er met vuurwerk werd gegooid. Een woordvoerder van de politie kan de lokale omroep niet vertellen of het naar agenten of andere hulpverleners werd gegooid.

In Rotterdam-Schiebroek trad de ME op nadat jongeren de politie bekogelden met vuurwerk en stenen, meldt Rijnmond. Ook vernielden ze volgens de regionale zender een bushokje. Vier personen zijn aangehouden.

Op de Dam in Amsterdam werd volgens AT5 de hele avond veel vuurwerk afgestoken. Meerdere mensen zijn aangehouden. Ook in Nieuw-West zijn aanhoudingen verricht, meldt de lokale zender. Daar werd zwaar vuurwerk afgestoken.