In Berlijn was op beelden te zien dat een grote mensenmassa zich verzamelde bij de Brandenburger Tor waar vuurwerk werd afgestoken. In Parijs liep de Champs-Elysées vol mensen en in Madrid trokken duizenden mensen naar de Real Casa de Correos om volgens Spaanse traditie twaalf druiven te eten.

In Brussel werden 80.000 bezoekers verwacht bij het nieuwjaarsvuurwerk, dit keer bij het Atomium in de stad.

Ook in steden als Kopenhagen, Stockholm en Oslo werd vuurwerk afgestoken op het moment dat het in Amsterdam 00.00 uur sloeg.