Panama staat stil bij overdracht kanaal door VS 25 jaar geleden

De Panamese president Jose Raul Mulino zei tijdens de herdenkingsceremonie dat „de dood van Jimmy Carter ons met droefheid vervult”. Er werd een minuut stilte gehouden. Het Panamakanaal werd begin twintigste eeuw door de VS aangelegd en bleef lange tijd in Amerikaanse handen. Carter besloot het kanaal op termijn over te dragen aan Panama. Dat gebeurde op 31 december 1999.

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft recent felle kritiek op de overdracht geuit. Hij vindt dat Panama te veel geld vraagt voor het gebruik van de cruciale waterweg en dat de VS teruggave van het kanaal zouden moeten eisen.

Mulino heeft onderhandelingen met Trump over de controle over het kanaal uitgesloten en ontkent dat China er enige invloed op heeft, zoals Trump heeft gesuggereerd.

Ongeveer 5 procent van het wereldwijde maritieme verkeer gaat via het Panamakanaal, dat in 1914 werd geopend. Zo kunnen schepen de lange, gevaarlijke route rond de zuidpunt van Zuid-Amerika vermijden. De VS zijn de grootste gebruiker ervan, goed voor 74 procent van de vracht, gevolgd door China met 21 procent.