Een man in Nijverdal is dinsdag aan het einde van de middag gewond geraakt toen een shell, een stuk zwaar vuurwerk, in zijn gezicht ontplofte. Dat gebeurde om 16.55 uur op de Bonteweg in het Overijsselse dorp. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle, meldt de politie.