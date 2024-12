„Vooral vorig jaar verliep de jaarwisseling zeer onrustig, met veel incidenten met zwaar vuurwerk in verschillende wijken van de stad. Zo vonden er vernielingen plaats, werd op verschillende plekken brandgesticht en werden omstanders en hulpverleners bekogeld met (zeer) zwaar vuurwerk”, aldus de gemeente.

In Oost geldt een veiligheidsrisicogebied rondom de kruising Molukkenstraat en Insulindeweg, van 20.00 uur tot woensdagochtend 03.00 uur. In West is dat rondom het Balboaplein en het Karel Doormanplein, van 16.00 uur tot woensdagochtend 04.00 uur. Op diezelfde tijden gelden de maatregelen in Nieuw-West rondom Plein ’40-’45 en het Confuciusplein. Ook in Weesp is een veiligheidsrisicogebied, rondom winkelcentrum Hogeweij en de omgeving van de Meidoornflat, van 20.00 uur tot woensdagochtend 03.00 uur.

Rondom het Floraveld in Noord was al eerder een veiligheidsrisicogebied ingesteld. De maatregel geldt daar tot woensdagochtend 06.00 uur. Het vreugdevuur dat daar gewoonlijk op oudejaarsavond wordt ontstoken, was met een avond vervroegd om de harde wind.