In Oostende is de vuurwerkshow verplaatst naar zaterdag. In meerdere plaatsen zal het eindejaarsvuurwerk volgens Belgische media wel gewoon plaatsvinden. Het gaat onder meer om de steden Antwerpen, Brussel en Gent en de kustgemeenten Middelkerke en Sint-Idesbald.

In Nederland gaan in Tilburg twee jaarwisselingsshows die om middernacht zouden plaatsvinden niet door. Er zijn wel twee extra uitgebreide shows om 19.00 uur. Ook zijn meerdere vreugdevuren maandag al aangestoken. Het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat vooralsnog door.