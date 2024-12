„Beste vrienden, over enkele minuten wordt 2025 ingeluid en sluiten we het eerste kwart van deze eeuw af”, zei Poetin op televisie. „Er is nog veel te beslissen, maar we kunnen met recht trots zijn op wat er al is gebeurd.” Volgens Poetin hebben de afgelopen 25 jaar de weg vrijgemaakt voor „verdere ontwikkeling”.

Jeltsin kondigde op oudjaarsdag 1999 verrassend aan dat hij plaats zou maken voor Poetin, die op dat moment pas een paar maanden premier was. Jeltsin zei dat hij erop vertrouwde dat Poetin voor Rusland kon zorgen en nu stelt Poetin dat hem dat gelukt is. „Ik heb niet alleen voor Rusland gezorgd, maar ik geloof dat we afstand hebben genomen van de rand van de afgrond”, zei hij volgens The Washington Post twee weken geleden al over Jeltsins opmerking.

„Ik heb alles gedaan zodat Rusland een onafhankelijke en soevereine staat kan zijn die in staat is beslissingen te nemen in zijn eigen belang”, aldus Poetin. „Niet voor de belangen van andere landen, die ons alleen maar met schouderklopjes naar zich toe trokken om ons voor hun eigen doeleinden te gebruiken.”