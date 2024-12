Vuurwerk afgelaste show Tilburg eerder op avond de lucht in

Binnenland

Het vuurwerk dat in Tilburg klaarlag voor twee jaarwisselingsshows die door een ongunstige weersverwachting zijn afgelast, gaat eerder op de avond toch de lucht in. De gemeente laat weten dat zowel in de Piushaven als het Reeshofpark een extra uitgebreide show te zien is om 19.00 uur. Op dat tijdstip stonden speciaal voor kinderen sowieso al shows gepland. Die worden nu verlengd met het vuurwerk dat eigenlijk om middernacht zou worden afgestoken.