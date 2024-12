Franse waterijsjesmaker neemt failliet Dedert IJs over

Het Franse familiebedrijf Yetigel is al ruim 35 jaar actief in de ijsindustrie en had al een „langdurige zakenrelatie” met Dedert IJs. Yetigel koopt onder meer het onroerend goed, de machines, productielijnen, kantoorinventaris en voorraden van het failliete Roermondse concern. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De curator is blij dat door de verkoop van de activa en beoogde herstart van de waterijsproductie „de onderneming behouden blijft voor de regio, de werkgelegenheid, toeleveranciers en afnemers”.

In de loop van januari vindt de levering en overdracht van alle activa plaats, meldt de curator. Zodra de levering is afgerond, neemt de koper contact op met (voormalig) personeel, klanten en toeleveranciers die voor de herstart nodig zijn. „In de tussentijd treft de koper de noodzakelijke voorbereidingen om de ijsproductie na de levering en overdracht succesvol te kunnen herstarten.”

Dedert IJs begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw met de ijsproductie van dubbellikkers in een Rotterdamse bakkerij. Eerder waren waterijsjes op twee stokjes al populair in de Verenigde Staten. Toen het bedrijf eind jaren zestig groeide en ook buitenlandse klanten wilde bedienen, verhuisde de ijsjesmaker naar het Limburgse Roermond.