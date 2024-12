De oorlog tussen Rusland en Oekraïne die maar niet tot een einde lijkt te komen. Eindeloze strijd in Gaza. Om over al die plaatsen die niet dagelijks in het nieuws komen nog maar niet te spreken. In 2024 werden wereldwijd meer conflicten geteld dan ooit.

Doden bij een kerstmarkt in Duitsland, nog maar even geleden. Een grote vliegramp in Zuid-Korea. Verslagenheid, boosheid en angst.

In kleiner verband is er hier ziekte en daar rouw. Verdriet om mensen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Of angst voor de toekomst nadat de arts een slechte boodschap bracht.

Gelukkig was er niet alleen rouwen, maar ook trouwen. Werden er kinderen geboren, werd gewerkt aan de toekomst en waren er successen bij te schrijven in het persoonlijke kasboek van het leven.

Wat het nieuwe jaar gaat brengen, weet niemand. Maar ook in het nieuwe jaar is God er. En Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal doorbreken. Misschien niet op het moment dat wij vinden dat het komen moet. Maar uitstel van de vervulling van Zijn beloften is bij God nooit afstel.

Eenmaal zal Zijn vinger opnieuw schrijven op de muur van de geschiedenis: Gewogen, gewogen en te licht bevonden. Dat is voor een christen geen bedreiging maar een belofte. Het gaat voorbij. Alles hier. De uitbuiting, de praalzucht, de machtswellust, het onrecht, de stampende laarzen van soldaten in het donker. God weegt het en zal het oordeel vellen: te licht.

Dan staan alle klokken voorgoed stil. Tijd wordt eeuwigheid. En de dag die dan aanbreekt, kent geen avond meer.