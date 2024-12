Dat team vroeg eerder al om een arrestatiebevel voor de geschorste president Yoon Suk-yeol. Dinsdag vaardigde de rechter dat uit. Yoon wordt beschuldigd van aanzetten tot rebellie. Er zijn de afgelopen weken al meerdere invallen geweest in zijn kantoor.

De waarnemende president Choi Sang-mok gaf dinsdag te midden van alle politieke onrust een nieuwjaarstoespraak. Hij riep op tot nationale eenheid en vroeg de Zuid-Koreanen om vertrouwen in de overheid. „De Republiek Korea bevindt zich in een ongekend ernstige situatie”, zei Choi. „De regering zal haar best doen om de staatszaken op alle gebieden van defensie, diplomatie, economie en maatschappij stabiel te laten verlopen.”