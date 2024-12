Voormalige oppositie Syrië niet gevraagd voor nationale dialoog

Er is drie weken na de val van het regime van Assad nog veel onduidelijk over de toekomst van het land. De huidige machthebber in Syrië, Ahmed al-Sharaa, zei zondag dat hij een brede deelname van de Syrische samenleving wil in een nationale dialoog. Tijdens deze conferentie moet er worden gestemd over kwesties als het ontbinden van het parlement en de grondwet.

De internationaal erkende Syrische Nationale Coalitie waar al-Bahra aan het hoofd staat werd in 2012 opgericht om de regering van Al-Assad omver te werpen. De groep opereerde vanuit Turkije. Al-Bahra zei dat hij weer terug is in Damascus en van plan is om van daaruit te werken.