Man opgepakt voor twee dodelijke schietincidenten in Rotterdam

„De politie houdt nadrukkelijk de optie open dat de aangehouden man niet de feitelijke schutter is. Ook over het motief voor de schietincidenten is nog niets bekend”, aldus de politie.

Beide slachtoffers werden op een fietspad gevonden. Het eerste slachtoffer werd hevig bloedend door een voorbijganger gevonden in de wijk IJsselmonde. Hij overleed enkele dagen later. Het tweede slachtoffer werd gevonden in de naastgelegen wijk Beverwaard, op een fietspad langs de snelweg A16. Hij werd gereanimeerd en overleed in het ziekenhuis. Beiden waren Rotterdammers.

Wat het verband is tussen de twee schietincidenten, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.