Carter was van januari 1977 tot januari 1981 president namens de Democraten nadat hij de zittende Republikeinse president Gerald Ford had verslagen in de Amerikaanse verkiezingen van 1976. Vier jaar later verloor hij het presidentschap aan zijn Republikeinse uitdager Ronald Reagan.

Een colonne zal Carter van zijn geboorteplaats Plains, Georgia, naar Atlanta brengen, waar mensen zaterdag en zondag afscheid kunnen nemen in het Carter Presidential Center. Hij wordt op 6 januari naar Washington gevlogen om opgebaard te worden in het Amerikaanse Capitool. Na de dienst in de kathedraal wordt Carter teruggebracht naar Georgia voor de begrafenis.

De dag van de uitvaart is in de Verenigde Staten ook een dag van nationale rouw voor de overleden Jimmy Carter, zo maakte president Joe Biden eerder maandag bekend. Als eerbetoon hangen ook sinds zondag de vlaggen op overheidsgebouwen, marineschepen, militaire bases, ambassades en consulaten dertig dagen lang halfstok.