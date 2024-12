Surinaamse president niet op de hoogte van schuilplek Bouterse

„Ik ben niet geïnteresseerd in ruis, ik ben geïnteresseerd in datgene wat we als regering als standpunt hebben ingenomen”, zegt Santokhi maandag in gesprek met journalisten. Hij heeft adviezen ingewonnen en op basis daarvan besloten dat Bouterse geen staatsbegrafenis krijgt. Hij dringt aan op kalmte en respect.

Nederlandse media onthulden dit weekend de mogelijke schuilplaats van Bouterse en schreven dat Bouterse en de regering hadden afgesproken dat de ex-legerleider zijn laatste momenten thuis mocht doorbrengen met zijn dierbaren. Santokhi zegt daarop: „Het enige wat ik wil zeggen: als die personen zo rechtgeaard zijn en zoveel van dit land houden, laten ze al deze informatie dan deponeren bij de procureur-generaal.”

De weduwe van Desi Bouterse, Ingrid Bouterse-Waldring, heeft inmiddels afgezien van een telefoongesprek waarin president Santokhi haar zou condoleren. „Het gesprek is gepland geweest voor vandaag. Maar ik heb begrepen dat ze het niet op prijs stelt. En dat respecteren wij.”

De nabestaanden en de politieke partij van Bouterse hebben nog geen datum bekendgemaakt voor de uitvaart. Bouterse pleegde in 1982 een coup, leidde tot 1987 het militaire bewind en was van 2010 tot 2020 president van Suriname. Hij sloeg op de vlucht na zijn definitieve veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien van zijn tegenstanders om het leven kwamen.