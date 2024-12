OM: geen gevolgen voor agent na doodschieten vrouw Groningen

Meerdere politiemensen gingen tijdens de bewuste nacht op een melding af van de vriend van de vrouw. Hij was de woning aan de Helperzoom uitgevlucht omdat de vrouw hem had bedreigd met een mes en zichzelf daarmee had verwond. De vrouw was onder invloed van drugs. Omdat de vrouw niet opendeed, moesten de agenten de deur forceren. Binnen troffen zij de vrouw in de badkamer. Zij pakte het mes, aldus het OM, en ging achter een van de politiemensen aan. Toen zij, vlak bij die agent, vooroverboog, schoot de andere agent eenmaal. „Het hele incident speelde zich in een kleine ruimte in slechts enkele seconden af”, aldus het OM.

De vrouw raakte ernstig gewond en overleed kort daarna.

De Rijksrecherche heeft de gebeurtenissen uitvoerig onderzocht. Zij hoorde meerdere politiemensen en anderen als getuige. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft pathologisch en toxicologisch onderzoek gedaan. Ook zijn de beelden van de bodycam die een van de politiemensen droeg bekeken en geanalyseerd.

De conclusies van het OM doen „niets af aan de tragiek van het voorval”, zegt justitie. „Een jonge vrouw is overleden en haar familie zal daarmee moeten leven. Dit geldt ook voor de betrokken politieambtenaren. Hoewel het gebruik van het wapen rechtmatig was, heeft dit incident ook op hen een diepe indruk gemaakt.”